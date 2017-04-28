Закон, вводящий приоритет для движущихся по кругу автомобилей на перекрестках с круговым движением, вступил в силу.
Закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос України» 27 апреля и вступил в силу на следующий после опубликования день, передают Українські Новини.
Закон вводит в Правила дорожного движения норму, согласно которой преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.
Кабинет Министров должен в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом.
Напомним, 26 апреля Президент Петр Порошенко подписал данный закон.
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