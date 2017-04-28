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Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил украинского коллегу  Петра Порошенко, что белорусско-российские учения «Запад-2017» не превратятся на подготовку для вторжения в Украину. Об этом сказал Глава Украинского государства во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

«Я получил от главы Белорусского государства твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» вблизи украинской границы не превратятся на подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину, украинскую землю, с белорусской территории», - сказал Порошенко.

Президент сообщил, что во время недавних переговоров с Лукашенко была достигнута договоренность в ближайшем будущем завершить процесс демаркации белорусско-украинской государственной границы, что станет дополнительным фактором усиления безопасности двух стран.

«Верю, что белорусско-украинская граница была, есть и будет оставаться границей дружбы, добрососедства и нашего партнерства», - отметил он.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что совместные  российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции.

Совместные учения запланированы на сентябрь 2017 года. 

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. 

 
ForUm

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