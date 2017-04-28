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Сегодня  около 11:40 над административно-хозяйственной территории одной из воинских частей Вооруженных сил Украины был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).  Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

«Военнослужащие суточного наряда сбили БПЛА с использованием стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В то же время, суточный наряд этой воинской части задержал троих человек, которые осуществляли управление БПЛА и несанкционированный запуск над военным объектом.

Задержанных передали представителям Нацполиции.
ForUm

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