Сегодня около 11:40 над административно-хозяйственной территории одной из воинских частей Вооруженных сил Украины был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

«Военнослужащие суточного наряда сбили БПЛА с использованием стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В то же время, суточный наряд этой воинской части задержал троих человек, которые осуществляли управление БПЛА и несанкционированный запуск над военным объектом.

Задержанных передали представителям Нацполиции.