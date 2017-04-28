Оккупированный Крым занял одну из последних ступеней в мировом рейтинге свободы прессы 2017 года, составленном международной организацией Freedom House.

Полуостров отнесли в десятку «худших» из 66 стран и территорий, отмеченных как регионы, где нет свободной прессы. Меньше свободы только в СМИ Северной Кореи, Туркменистана и Узбекистана. Уровень Крыма уже третий год подряд оценивают в 94 балла из 100 возможных, где сто – это максимум несвободы, пишет Украинская правда.

В то же время Украина на этот раз стоит в рейтинге отдельно от Крыма, попала в группу стран с «частично свободной прессой». Она, как и в прошлом году, набрала 53 балла.

Напомним, что в 2015 году ситуация со свободой СМИ в Украине была хуже – тогда зависимость прессы страны оценивалась в 58 баллов.

Россия и Беларусь определены как страны «без свободы прессы». Они получили по 83 балла.

Freedom House также отнес Украину в группу стран, которые в следующем году «могут претерпеть существенные изменения относительно свободы слова в лучшую или худшую сторону».

«Последние демократические достижения в целом укрепили свободу СМИ в Украине, но ограничения в отношении российских изданий и попытки поддерживать «патриотическое» освещение информации ставят под сомнение приверженность правительства этой страны к независимости средств массовой информации», - объясняют в организации.

При этом Freedom House признает, что Украина сейчас столкнулась с подконтрольными Кремлю СМИ, которые распространяют дезинформацию, подрывают легитимность украинских институтов, усугубляют кризис в стране, поэтому Киев ограничил доступ к многочисленным российским СМИ и запретил въезд десяткам российских журналистов.

Однако организация считает плохим сигналом запрет в Украине «российского независимого телеканала «Дождь».

«Проблемы конфликта на востоке Украины и незаконной оккупации Крыма вряд ли будут решены быстро и легко, поэтому украинская власть будет препятствовать свободным потокам информации с целью защиты национальной безопасности, а это может существенно уменьшить свободу прессы в стране в ближайшие годы», - подчеркивают исследователи Freedom House.

Ранее в Freedom House объяснили, почему при составлении рейтинга рассматривали Крым отдельно от Украины. Они считают, что уровень гражданских свобод и политических прав на полуострове отличается от состояния указанных прав и свобод на остальной территории Украины.