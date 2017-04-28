По состоянию на утро 28 апреля электроснабжение Авдеевки возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
«Около 22.45 27 апреля было подключено в тестовом режиме электроснабжения в Авдеевке», - говорится в сообщении.
Кроме того, привлечено 12 генераторных установок.
«В город продолжают подавать электроэнергию по новой линии электропередач», - отметили в ГосЧС.
Напомним, 22 апреля Авдеевка, а также Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция были обесточены.
23 апреля электроснабжение было частично восстановлено.
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