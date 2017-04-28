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Российский писатель Михаил Веллер устроил скандал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» — сначала он агрессивно попросил ведущую не перебивать его, затем облил ее водой, оскорбил и убежал из студии.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Конфликт произошел во время обсуждения президентских выборов во Франции.

Ведущая Ольга Бычкова задала уточняющий вопрос Веллеру, когда тот отвечал на реплику одного из зрителей. В ответ на это писатель потребовал не перебивать его, потому что это его «сбивает, раздражает и мешает».

Ведущая ответила, что ее функция состоит, в частности, в том, чтобы время от времени задавать уточняющие вопросы. Тогда писатель выдернул микрофон, швырнул чашку, облив при этом Бычкову ее содержимым, и выбежал из студии со словами: «Скотина тупая, я тебя больше не знаю».

Растерявшаяся ведущая извинилась перед зрителями за поведение писателя, заявив, что он немного погорячился, и продолжила вести эфир.  

Позже главред радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что «Эхо» прекращает сотрудничество с Веллером, пока он не извинится перед ведущей.
ForUm

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