К «Евровидению-2017» создали специальный промо-ролик об Украине «Come to Ukraine to celebrate diversity» («Приезжайте в Украину праздновать разнообразие»).
Это 30-секундное видео с кадрами, снятыми в самых живописных уголках Украины, сообщает Украинский кризисный медиацентр.
Основой для композиции стала мелодия песни Шакиры, известная из мультфильма «Зоотрополис», ее исполняет Настя Багинская.
Фонограмму саундтрека сделали братья Гадюкины – Павел Крахмалев и Игорь Мельничук.
В ролике показаны кадры из Киева, Карпат и Крыма.
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