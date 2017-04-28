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К «Евровидению-2017» создали специальный промо-ролик об Украине «Come to Ukraine to celebrate diversity» («Приезжайте в Украину праздновать разнообразие»).

Это 30-секундное видео с кадрами, снятыми в самых живописных уголках Украины, сообщает Украинский кризисный медиацентр.

Основой для композиции стала мелодия песни Шакиры, известная из мультфильма «Зоотрополис», ее исполняет Настя Багинская.

Фонограмму саундтрека сделали братья Гадюкины – Павел Крахмалев и Игорь Мельничук.

В ролике показаны кадры из Киева, Карпат и Крыма.
ForUm

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