Одесский апелляционный административный суд отменил постановление Одесского окружного административного суда, который восстановил ранее в должности люстрированного чиновника Игоря Сингаевского, экс-начальника Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Одесской области. Об этом пишут Комментарии.

«Апелляционную жалобу Государственной фискальной службы Украины, к которой присоединилось Министерство юстиции, удовлетворить, постановление Одесского окружного административного суда от 20 февраля 2017 года отменить, принять в деле №815/1745/15 новое постановление, которым отказать в удовлетворении административного обращения Сингаевского Игоря Петровича к Государственной фискальной службе про отмену выводов проверки приказа об увольнении и восстановлении на должности», - сказано в решении суда.

Говоря о решении суда, лидер общественной инициативы «За чистоту власти» Иван Бондаренко сообщил, что к нему возвращается утерянная вера в правосудие.

«Чиновники и судьи начали понимать, что гражданское общество не простит незаконных и коррупционных решений. Значит, не зря мы выходили на митинг под фискальную службу. Я считаю, это победа Майдана», - заявил Бондаренко.

Постановление апелляционного суда вступает в силу немедленно после его оглашения, но может быть опротестовано в кассационном порядке в Высшем административном суде на протяжении 20 дней.

Как сообщали «Комментарии», в попытке Сингаевского восстановиться на должности в обход люстрации заинтересован олигарх Альперин. Согласно сведениям Единого государственного реестра лиц, в отношении которых применены положения закона «Об очищении власти», Сингаевскому запрещено в течение 10 лет занимать должности в органах государственной власти в связи с тем, что в период с 04.06.2013 по 16.06.2014 он руководил Главным управлением Миндоходов в Волынской области.

Напомним, 20 февраля Одесский окружной административный суд принял решение восстановить в должности главы ГФС Одесской области ранее люстрированного Сингаевского. Общественность Одессы была возмущена подобными действиями и требовала не допустить восстановления на должности уже хорошо известного чиновника времен Януковича.

Также 11 апреля Общественная инициатива «За чистоту власти» провела митинг возле Государственной фискальной службы в Киеве, протестуя против восстановления в должности уволенного по люстрации экс-начальника ГФС в Одесской области Игоря Сингаевского

Конкурс на должность начальника ГУ ГФС в Одесской области в феврале 2017 года выиграл Глеб Милютин, занимавший до этого момента кресло заместителя главного фискала области.