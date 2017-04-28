Президент США Дональд Трамп выразил свои впечатления от первых 100 дней, которые он проработал на должности на благо страны.

О своей новой жизни он рассказал в приуроченном к дате интервью Reuters, сообщают Украинские новости.

«Я любил свою прошлую жизнь. Столько всего происходило. Сейчас намного больше работы. Я думал, это будет проще», - признался Трамп журналистам.

До победы на выборах Трамп уже был публичной личностью, но был крайне удивлен тем, как мало личного пространства у него осталось после вступления на пост.

Сложно, по словам Трампа, привыкнуть к круглосуточной охране и сопутствующим ограничениям.

«Ты как будто в своем маленьком коконе, ведь вокруг такая серьезная защита, что пойти, куда хочешь, просто невозможно», - признался он.

Также американский президент признался, что скучает по прежней жизни.

Президент покидает Белый дом, как правило, только в лимузине или специальном внедорожнике. Трамп говорит, что скучает за вождением. «Я любил водить машину. А сейчас не могу», — рассказал Трамп.

Напомним, Трамп принял присягу президента США 20 января.