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Представители российских спецслужб на Донбассе пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе в преддверии майских праздников. Об этом заявил глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский  в эфире 112 Украина.

«Есть попытка некоторых сил и, в первую очередь, скрытой агентуры РФ раскачать ситуацию, в первую очередь, в Мариуполе перед Днем памяти погибших во Второй мировой войне, как говорят, «за поребриком» День победы. Но у нас есть адекватный ответ. И даже тот, кто задумал это сделать, должен знать, что кара будет неотвратимой... У нас достаточно в арсенале сил, средств и мер для прекращения всякого раскачивания ситуации», - заявил он.

При этом Жебривский заверил, что на подконтрольной Украине части Донецкой области будет царить покой.
ForUm

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