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Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп Георгий Логвинский отказался от возможности занять кресло президента ПАСЕ вместо Педро Аграмунта, который возможно уйдет в отставку.

В эфире «1+1» он заявил, что снял свою кандидатуру в пользу немецкого представителя Акселя Фишера, сообщает Укринформ.

«В финал вышли два человека – господин Фишер и я, но мы решили, что в интересах Украины будет поддержать президента группы, которая нас поддерживает, и таким методом мы могли бы достичь больших результатов», – рассказал Логвинский.

Напомним, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт, депутаты Хорди Шукла и Ален Детекс посетили Сирию вместе с делегацией российских депутатов. Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были введены против нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма.

24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи из-за его поездки с российской делегацией в Сирию. Ряд других депутатов поддержали требования Украины и призвали Аграмунта подать в отставку.

 В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился.

25 апреля член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.
ForUm

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