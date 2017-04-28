5-летняя каденция пребывания Валерии Лутковской на должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека завершилась.

Срок, на который она была назначена Верховной Радой, завершился в пятницу, 28 апреля, передают Українські Новини.

Лутковская приняла присягу омбудсмена 27 апреля 2012 года, срок ее полномочий составляет 5 лет со дня принятия присяги.

Парламент по инициативе фракции Партии регионов назначил ее на должность 24 апреля 2012 года.

До этого Лутковская занимала должность уполномоченного Кабинета Министров по делам Европейского суда по правам человека с 25 января 2011 года.

Помимо этого, с сентября 2003 до декабря 2005 года она занимала должность заместителя министра юстиции, уполномоченного по делам соблюдения Конвенции о защите прав и основополагающих свобод человека Минюста.

С декабря 2005 до ноября 2006 года она была заместителем директора по вопросам судебной защиты юридической фирмы «Лавринович и Партнеры».

С ноября 2006 по январь 2011 года Лутковская была замминистра юстиции.

Согласно законодательству, после окончания 5-летней каденции омбудсмена в 20-дневный срок происходит процесс выдвижения новых кандидатов на должность уполномоченного по правам человека.

Голосование проводится во время пленарных заседаний Рады бюллетенями для тайного голосования, но не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней после окончания срока для выдвижения кандидатов для участия в выборах.

Назначенным считается тот кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов от конституционного состава парламента.

Предложения по кандидатурам на должность уполномоченного вносят председатель Рады или не менее 113 депутатов.

Профильный комитет по результатам специальной проверки подает парламенту свои выводы по каждой кандидатуре.

Полномочия омбудсмена прекращаются в момент принятия присяги новым уполномоченным по правам человека.

Лутковская согласна на выдвижение своей кандидатуры на второй срок.