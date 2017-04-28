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Суд избрал депутату Черкасского облсовета от Радикальной партии Александру Короткову, который незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн, меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможным залогом в 3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

25 апреля прокуратура сообщила бывшему директору одного из государственных предприятия г. Тальное, депутату Черкасского областного совета о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что директор указанного предприятия в 2008 году умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах другого юридического лица, в нарушение требований законодательства, достоверно зная, что государственное предприятие включено в перечень объектов государственной собственности и не подлежит приватизации, не согласовал свои действия и решения с Кабинетом Министров Украины и осуществил незаконное отчуждение предприятия путем заключения договора купли-продажи с одним из обществ г. Тальное, соучредителем которого он являлся. В результате его противоправных действий целостный имущественный комплекс государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн. незаконно выбыл из собственности государства.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, принимаются меры по исследованию всех обстоятельств уголовного преступления, завершения досудебного расследования в кратчайшие сроки и принятия конечного процессуального решения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.
ForUm

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