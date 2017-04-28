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Начальник Управления Службы безопасности Украины в Одесской области Сергей Батраков официально потребовал от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить решение горсовета, согласно которому ряду улиц и переулков возвращены названия, присвоенные во времена Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области в Facebook.

«Начальник Управления СБУ в Одесской области Батраков обратился к мэру Одессы с требованием отменить провокационное решение Одесского горсовета об изменении названий улиц и переулков», - отмечается в сообщении.

По словам Батракова, решение депутатов горсовета может привести к обострению социально-политической ситуации, антиобщественным или антиконституционным выступлениям, которые могут быть использованы для актов экстремизма или терроризма.

«Требую неотложной отмены указанного решения, в связи с тем, что оно нарушает закон Украины №2558 от 25.05.2015 г. (Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запрет их пропаганды и символики)», - говорится в обращении.

Напомним, 26 апреля Одесский городской совет вернул названия части улиц, которые переименовал бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

Как заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, в случае подписания мэром Одессы Геннадием Трухановым этого решения, городского голову могут привлечь к уголовной ответственности. 


 
ForUm

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