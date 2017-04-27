Российскому оппозиционеру Алексею Навальному диагностировали химический ожог правого глаза после того, как его облили зеленкой. Об этом он написал в своем блоге.

«В первой градской поставили «химический ожог правого глаза». Довольно неприятная фигня — обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнем, да еще и не открывается», — написал Навальный.

На Навального напали и облили его зеленкой, когда он вышел из офиса Фонда Борьбы с коррупцией в Центр международной торговли на Global Event Forum. Нападавший ждал политика возле автомобиля и скрылся после того, как плеснул зеленкой в оппозиционера.