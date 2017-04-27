также в разделеМир
Меркель призвала британцев избавиться от иллюзий 14
Ученые NASA обнаружили «ледяную» планету 23
Египет летом введет систему электронных виз 24
США ужесточат санкции против КНДР 26
США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету 70
СМИ: Дочь Путина продает пентхаус в Нидерландах 94
ЕП начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности 41
Польша рассекретила документ о Смоленской катастрофе 133
В России разбился истребитель-перехватчик 74
Google меняет алгоритм поиска для борьбы с фейками 75
Суд заблокировал еще один указ Трампа 47
СМИ: Штаб Макрона атаковали хакеры ГРУ 52
Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе 72
Во Франции посчитали 100% бюллетеней: Макрон получил 24% голосов 64
Обама вернулся к общественной жизни после трехмесячного перерыва 31
Элтон Джон отменил концерты из-за болезни 29
В дагестанской школе взорвалась граната: один ученик погиб, еще 11 ранены 27
РФ поднялась на третье место в мире по военным расходам 52

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному диагностировали химический ожог правого глаза после того, как его облили зеленкой. Об этом он написал в своем блоге.

«В первой градской поставили «химический ожог правого глаза». Довольно неприятная фигня — обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнем, да еще и не открывается», — написал Навальный.

На Навального напали и облили его зеленкой, когда он вышел из офиса Фонда Борьбы с коррупцией в Центр международной торговли на Global Event Forum. Нападавший ждал политика возле автомобиля и скрылся после того, как плеснул зеленкой в оппозиционера.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года