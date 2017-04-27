Полицейские Киева разыскали злоумышленника, укравшего с могилы Леси Украинки бронзовые гирлянды. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Мужчина снял с памятника известной писательнице бронзовые детали, разбил их и за 300 гривен сдал на металлолом.

«В течение нескольких дней оперативники проверяли граждан, которые уже попадали в поле зрения правоохранителей за правонарушения имущественного характера, а также людей, которые не имели постоянного места жительства и находились на учете в органах полиции. Они также пообщались с охранниками кладбища и лицами, которые могли бы предоставить любую информацию для раскрытия кражи из надгробия», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Подозреваемого задержали возле одного из пунктов приема металлолома, куда он нес очередную «добычу». Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый мужчина, который в последнее время вел бродяжнический образ жизни. В содеянном он сразу признался.

«Было установлено, что в день преступления он пришел на Байковое кладбище около 05:00. Там с помощью отвертки и плоскогубцев с передней и левой части памятника снял две бронзовые «гирлянды». Через некоторое время металл с надгробия он сдал, а полученные деньги потратил на спиртное и наркотики», - сообщил начальник территориального отделения полиции Голосеевского управления Алексей Петрушко.

Во время обыска частного дома его родственников, куда злоумышленник выносил похищенное, оперативники нашли еще несколько вещей, которые он похитил с кладбища: таблички из ценных металлов, отделку могил из латуни, фрагменты плит и даже барельеф.

Собранные сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.

«В настоящее время следователи проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города. Есть все основания полагать, что на счету задержанного десятки таких эпизодов», - отметил Петрушко.