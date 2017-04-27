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Специализированная антикоррупционная прокуратура расследует 39 производств по фактам возможного незаконного обогащения топ-чиновников. Об этом сообщил глава ведомства Назар Холодницкий.

«На стадии досудебного расследования находятся 39 производств по фактам возможного незаконного обогащения, выявленным в ходе мониторинга деклараций топ-чиновников», - написал он в Facebook.

Также прокурор сообщил, что «целая парламентская фракция во главе с народным депутатом устроила ему и прокурорам САП политическое шоу».

«Уважаемый народный избранник так и не предоставил никакой информации по фактам досудебного расследования, по которому был допрошен ранее», - отметил Холодницкий.

Напомним, сегодня САП посетил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
ForUm

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