На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения «О провозглашении 2017 года на территории Киева Годом Украинской революции и Украинской повстанческой армии». Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Проект решения предусматривает поиск на территории столицы мест памяти, связанных с событиями Украинской революции и деятельностью Организации украинских националистов, и принятия мер по их увековечению. Соответствующий документ разработан, поскольку в этом году исполняется 100-летие начала Украинской национальной революции 1917-1921 годов. Также в этом году отмечают 75-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии», - говорится сообщении.

В рамках года УПА предлагается проводить соответствующие тематические информационные, учебно-воспитательные, культурно-художественные и другие мероприятия в учебных заведениях, провести ряд научно-практических конференций, организовать выставки архивных документов, вещественных памятников и фотоматериалов.

«В условиях, когда украинская нация снова с оружием в руках противостоит российскому агрессору, исторический опыт борьбы украинцев против оккупантов является крайне ценным. Распространение правдивой информации об украинском национально-освободительном движении ХХ века является крайне важным для консолидации украинской нации, сохранения государственного суверенитета и национальной идентичности», - отметил автор проекта решения, депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

Кроме того, говорится в сообщении, в документе предлагается отнести территории урочища Аскольдова могила в Киеве в заповедную территорию, а также сохранить историческое наследие в местах, связанных с событиями Украинского государства и украинского освободительного движения.

«Соответствующий проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия по вопросам культуры, туризма и информационной политики», - добавили в горсовете.