Сегодня, 27 апреля, около 13:00 на аэродроме авиационной комендатуры Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Одессе личный состав воинской части задержал двух гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

При себе у них обнаружена видеокамера для квадрокоптера.

Задержанные – студенты одного из вузов –переданы представителям Национальной полиции.

Сейчас охрана воинской части осуществляется в усиленном режиме.