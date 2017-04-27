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Сегодня, 27 апреля, около 13:00 на аэродроме авиационной комендатуры Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Одессе личный состав воинской части задержал двух гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

При себе у них обнаружена видеокамера для квадрокоптера.

Задержанные – студенты одного из вузов –переданы представителям Национальной полиции.

Сейчас охрана воинской части осуществляется в усиленном режиме.
ForUm

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