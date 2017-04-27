В Москве задержали бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева. Об этом сообщают Известия, ссылаясь на информированный источник.
По его словам, Шепелев, которого в международный розыск Украина объявила в 2014 году, обвиняется в захвате имущества, подделке документов, отмывании доходов.
Кроме того, ему вменяются заказное убийство, угон машины и побег из-под стражи.
Как сообщал ForUm, Шепелев летом 2014 года был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с корыстной целью).
23 марта 2015 года Одинцовский городской суд Подмосковья арестовал Шепелева.
Затем он согласился сотрудничать со следствием в России и дал показания о ряде украинских политиков в обмен на свое освобождение из следственного изолятора.
8 августа 2016 года стало известно, что Шепелев вышел на свободу из российского СИЗО.
10 августа 2016 года Главная военная прокуратура Украины открыла против него уголовное производство по факту государственной измены.
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