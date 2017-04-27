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В Москве задержали бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева. Об этом сообщают Известия, ссылаясь на информированный источник.

По его словам, Шепелев, которого в международный розыск Украина объявила в 2014 году, обвиняется в захвате имущества, подделке документов, отмывании доходов.

Кроме того, ему вменяются заказное убийство, угон машины и побег из-под стражи.

Как сообщал ForUm, Шепелев летом 2014 года был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с корыстной целью).

23 марта 2015 года Одинцовский городской суд Подмосковья арестовал  Шепелева.

Затем он согласился сотрудничать со следствием в России и дал показания о ряде украинских политиков в обмен на свое освобождение из следственного изолятора.

8 августа 2016 года стало известно, что Шепелев вышел на свободу из российского СИЗО.

10 августа 2016 года Главная военная прокуратура Украины открыла против него уголовное производство по факту государственной измены.

 
ForUm

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