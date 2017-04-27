Сегодня, 26 апреля, пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Харьков-железнодорожный» в ходе погранично-таможенного оформления поезда «Москва-Харьков» обнаружили в вагоне предмет, похожий на взрывное устройство, установленный представителями ФСБ РФ, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Во время осмотра одного из вагонов в купе поезда совместная смотровая группа в составе пограничников и представителей фискальной службы обнаружила предмет, похожий на взрывное устройство. Пассажиры вагона были сразу эвакуированы, вагон отцеплен и перенаправлен на резервные пути. По данному случаю немедленно были проинформированы представителей СБУ, ГосЧС и Национальной полиции», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате работы правоохранителей установлено, что предмет, похожий на взрывное устройство, является имитационным и был установлен представителями ФСБ РФ.

«Впоследствии это подтвердили и сами представители пограничной службы ФСБ РФ, объяснили, что якобы разместили этот предмет для проверки бдительности российского пограничного наряда. Поэтому, украинские пограничники, в отличие от российских охранников границы, оказались бдительными и не пропустили даже учебное устройство», – подчеркнули в Госпогранслужбе.