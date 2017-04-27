В Тернополе вандалы облили краской памятный знак в честь дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Акт вандализма над памятным знаком, который находится в парке Топильче, обнаружили работники КП «Объединение парков культуры и отдыха» утром, 27 апреля.
«Неизвестные облили памятник красной краской накануне 28 апреля – дня памяти воинов СС «Галичина» и 74-й годовщины создания дивизии», - отмечается в сообщении.
Работники коммунального предприятия обратились в полицию, а также оперативно очистили памятный знак от краски.
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