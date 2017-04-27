также в разделеПроисшествия
С начала года в Украине утонули почти 140 человек 11
На Ривненщине пытались взорвать военный склад с горючим 173
Украинский боксер Узелков сбил под Киевом лося 50
Ситуация в зоне АТО обостряется: 1 военный погиб, еще 6 – ранены 57
На Львовщение обстреляли рейсовый автобус 47
На Харьковщине во время учений погибли двое военных 107
Мэр Днипра ударил активиста 96
Топ-менеджер «Киевгорстроя» замешан в разборках со стрельбой 45
Обострение в АТО: обстрелы по всему фронту, трое военных погибли 66
Под Авдеевкой в результате обстрела погиб военный 21
В Тернополе мужчина на глазах у свидетелей украл из банкомата 500 тысяч 178
«ЛНР» обесточила 4 села на подконтрольной Украине территории 110
В Харькове неизвестный открыл стрельбу в кафе 47
Тымчук: В Луганске подорвали здание военкомата 77
За прошлые сутки погиб один военный, еще двое получили ранения 20
В ОБСЕ: Во время подрыва авто погиб 1 наблюдатель и еще 2 ранены 177
В результате подрыва авто погиб наблюдатель ОБСЕ, еще один ранен 67
На Луганщине подорвался автомобиль ОБСЕ, есть жертвы 207

В Тернополе вандалы облили краской памятный знак в честь дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Акт вандализма над памятным знаком, который находится в парке Топильче, обнаружили работники КП «Объединение парков культуры и отдыха» утром, 27 апреля.

«Неизвестные облили памятник красной краской накануне 28 апреля – дня памяти воинов СС «Галичина» и 74-й годовщины создания дивизии», - отмечается в сообщении.

Работники коммунального предприятия обратились в полицию, а также оперативно очистили памятный знак от краски.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года