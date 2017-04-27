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С начала года на водоемах Украины уже погибли 136 человек, из которых 8 детей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, по данным ГосЧС были спасены 209 человек, в том числе 42 ребенка.

С целью предотвращения возникновения несчастных случаев в период потепления, специалисты службы спасения призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на местных водоемах, и приучать к этому детей.

«Не позволяйте детям самим играть у водоемов и внимательно следите за их действиями во время отдыха на водных объектах. Заботьтесь о своей безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101», – сказано в сообщении.
ForUm

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