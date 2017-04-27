Главный кредитор нашей страны – Международный валютный фонд ожидает от Украины скорейшего открытия рынка земли как государственной, так и частной собственности, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше в ходе международной конференции аграрных инвесторов.

«Проведение земельной реформы приведет к дополнительному росту украинского аграрного сектора, который имеет очень большой потенциал… Украина должна запустить рынок земли как можно скорее», - сказал он, сообщает УНИАН.

По словам Ваше, желательно, чтобы земельный рынок в Украине заработал в 2018 году. При этом он должен быть максимально прозрачным.

Напомним, в меморандуме с МВФ сказано, что Украина должна принять закон об обороте сельскохозяйственных земель до конца мая 2017 года.

Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу с конца 2017 года, разрешая таким образом продажу земли, находящейся в государственной и частный собственности.

Премьер-министр Владимир Гройман заявил, что площадь земли, которую украинцам разрешат продавать друг другу, могут ограничить 200 гектарами.