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В случае объявления военного положения в Украине Вооруженные силы в состоянии выполнять задачи руководства государства. Об этом в четверг, 27 апреля, в ходе Международной конференции по безопасности в Киеве заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский.

«На сегодня в случае развития конфликта на востоке Украины, в случае введения военного положения, ВСУ, подтянув подготовленный резерв, полностью в состоянии выполнить требования руководства государства в части подтягивания и развертывания для полного применения. Тут проблем нет», - сказал Павловский.

Вместе с тем, заместитель министра обороны отметил, что подготовить и реформировать армию за последние три года в условиях конфликта удалось благодаря Минскими соглашениям, сообщает 112 Украина.

«Благодаря тому, что есть минский формат, у нас есть низкая интенсивность конфликта на востоке страны. Это дает возможность на сегодня выполнять ряд задач: переводить армию на профессиональную основу, вооружать, формировать новые структурные виды, в частности ССО», - сказал замминистра.

Он напомнил, что с начала агрессии Украина потеряла свыше 10 тыс. граждан, из которых – 2 тыс. 652 военнослужащие. Кроме того, на сегодня оккупировано около 43 тыс. кв. км украинских территорий. «Не исключается эскалация конфликта», - отметил он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину в настоящее время сохраняется.
ForUm

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