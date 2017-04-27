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Создание аналитической Службы финансовых расследований необходимо для устранения давления силовых структур на бизнес. Об этом в Facebook написал министр финансов Украины Александр Данилюк, комментируя факт обысков Службой безопасности Украины инвестиционной компаний Dragon Capital.

Министр отметил, что узнал об обысках во время встреч с инвесторами в Бостоне. «Подобные утренние новости из Киева обычно не помогают переговорам. А вызванный общественный резонанс является индикатором низкого уровня доверия к правоохранительным органам», - отметил он.

По его мнению, создание новой аналитической Службы финансовых расследований остается необходимым шагом для решения этой проблемы.

Напомним, 26 апреля Служба безопасности Украины провела обыск в инвестиционной компании Dragon Capital.

 
ForUm

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