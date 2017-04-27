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Сегодня, 27 апреля, утром украинский боксер Вячеслав Узелков на гостомельской трассе возле Киева сбил лося.

Как сообщает ТСН, когда спортсмен ехал в сторону Киева, из леса неожиданно выбежал лось и начал перебегать дорогу. Животное попало под колеса внедорожника Mitsubishi и погибло.

У автомобиля существенно повреждена передняя часть, треснуло лобовое стекло.

Комментировать аварию Узелков не захотел.

Адвокат боксера рассказал, что тот в аварии не получил повреждений, однако находится в шоковом состоянии от произошедшего. Спортсмен, по утверждению защитника, двигался со скоростью 75 км/ч, в авто ехал один без пассажиров.
ForUm

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