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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружило ранее неизвестную ледяную экзопланету с такой же массой, как у Земли, и отдаленную от своей звезды на такое же расстояние, как наша планета от солнца. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте NASA.

«Эта ледяная планета самая небольшая из всех открытых с помощью микролинзирования (исследовательский метод, позволяющий обнаружить дальние объекты, отслеживая отклоненные на другие космические тела лучи света. - Ред.), - заявил сотрудник NASA Йосси Шварцвальд, сообщает ТАСС.

Как отмечают в ведомстве, Земля и планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, равноудалены от своих звезд, но звезда последней слишком слаба, поэтому наличие жизни на ледяном близнеце Земли маловероятно. Тем не менее, открытие поможет ученым в изучении других планетарных систем нашей галактики, уточняют в NASA.

 
ForUm

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