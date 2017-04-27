Великобритания выступает за территориальную целостность всех стран Европы и не признает аннексию украинского Крыма Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.
«Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран и отказываемся признавать незаконную аннексию Крыма», - заявил Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой Sky News.
Напомним, ранее верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила, что Евросоюз хотел бы улучшить связи с Россией, но не может смириться с аннексией Крыма.
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