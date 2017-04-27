В 2016 году уровень расчетов населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составил 69%, при этом годом ранее уровень расчетов составлял 93%. Об этом говорится в годовом отчете компании, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦФБР).

Снижение уровня расчетов, в том числе, объясняется несвоевременным (и не в полном объеме) финансированием из государственного и местных бюджетов субвенций и компенсаций в части финансирования расходов на оплату льгот и жилищных субсидий населению, сообщают Українські Новини.

В процент этих расчетов также включен и Одесский припортовый завод (ОПЗ), которому во второй половине 2016 года газ также поставлялся на льготных условиях.

В частности, во второй половине 2016 на «Нафтогаз» правительство наложило специальные обязательства обеспечивать газоснабжение ОПЗ независимо от наличия задолженности.

ОПЗ не выполнил свои обязательства относительно полноты и своевременности оплаты за поставленный газ, в связи с чем образовалась задолженность ОПЗ перед «Нефтегазом» в сумме 1,4 млрд гривен.

Эту задолженность «Нафтогаз» пытается взыскать с ОПЗ в судебном порядке.