США ужесточат санкции в отношении КНДР и активизируют дипломатические шаги, направленные на приостановку Пхеньяном реализации его ядерной и ракетной программ.

О новой стратегии президента США Дональда Трампа было объявлено после его специальной встречи с американскими сенаторами.

На встрече сенаторам сообщили о реальной угрозе со стороны Северной Кореи. Отличительной особенностью встречи стало то, что с Капитолийского холма в Белый дом сенаторов попросили проследовать на автобусе.

В экстренном совещании, которое состоялось в Белом доме в среду, приняли участие все 100 членов сената (в верхней палате конгресса у каждого штата по два представителя), а также госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис, сообщает Би-би-си.

Ранее командующий силами США в Тихоокеанском регионе адмирал Гарри Харрис выступил в защиту размещения современной системы ПРО в Южной Корее.

Выступая в палате представителей на слушаниях комитета по вооруженным силам, адмирал Харрис признал, что с каждым ракетным испытанием «Ким все больше приближается к своей цели, а именно - применению ядерного оружия против американских городов».

США развертывают в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, предназначенную для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте в момент их приближения к цели.

«США нацелены на стабильность и мирную денуклеаризацию Корейского полуострова», - говорится в совместном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы Пентагона Джима Мэттиса и руководителя национальной разведки Дэна Коутса.

«Мы остаемся открытыми для переговоров по достижению этой цели. Однако мы готовы защищать и себя, и своих союзников», - подчеркивается в документе.

Одна из основных задач нового плана США - убедить Китай оказать более активный нажим на Пхеньян с целью заморозить его программы.

Представитель Белого дома сообщил также, что рассматривается возможность о возвращении КНДР в список стран-пособников терроризма.

В последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует «тотальную войну» с применением ядерного оружия.