Государственная служба специальной связи и защиты информации разработала проект информационной защиты, который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Национального координационного центра кибербезопасности, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Информационная агрессия - одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО – одна из наших приоритетных задач», - отметил он.

По словам Турчинова, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, «который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО».

Учитывая неотложность реализации этой задачи, секретарь СНБО Украины обратился к премьер-министру Украины Владимир Гройсману с предложением выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта.

«Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудование – украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов», - отметил Турчинов.