В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что Государственная служба финансового контроля проверила происхождение денег для залога, внесенного за отстраненного от должности главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в злоупотреблении властью, сообщает Радио Свобода.

«Служба пришла к выводу, что источники поступления этих средств, часть из которых внесла жена Насирова, часть – его тесть, – законны», - сообщил прокурор САП Роман Симкив в помещении Соломенского райсуда Киева, который сегодня должен рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Насирову.

По словам прокурора, были ли с этих денег уплачены налоги, должна проверять Государственная фискальная служба.

Симкив отметил, что САП просит суд продлить еще на два месяца меру пресечения Насирову. В частности, это касается: электронного браслета, который должен носить Насиров, и его паспортов, которые сейчас хранятся в Государственной миграционной службе.

Прокурор также спрогнозировал, что сегодняшнее заседание суда может быть перенесено.

В то же время Насиров, который в марте вышел из СИЗО под залог в 100 миллионов гривен, заявил, что настаивает на отмене меры пресечения. Он считает дело против себя политическим и «срежиссированным».

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.