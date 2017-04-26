Трехсторонняя контактная группа договорилась о скорейшей верификации списков заложников, которые не хотят перемещаться в ОРДЛО.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.
«На 18 апреля была запланирована верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО мероприятие было сорвано. По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц», - отметила она.
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