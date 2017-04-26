Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне конфликта на Донбассе.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями СМИ по итогам переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщает БЕЛТА.

«В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим самым необходимым, в чем нуждаются люди, - продуктами питания, средствами гигиены, - сказал Лукашенко. - Мы будем работать в контакте, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей и по одну сторону, и по другую сторону баррикад».

Президент подчеркнул, что белорусская сторона будет и впредь делать все необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины, чтобы братские народы жили в дружбе и согласии. «По крайне мере, мне не стыдно смотреть в глаза ни украинскому народу, ни Президенту Украины. Все, о чем просили нас украинские друзья, мы свято соблюдали. Делали все, что в наших силах. Впредь будет так», - заявил Лукашенко.