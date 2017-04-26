Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство украинскому социологу, основателю социологической компании Research & Branding Group (RBG) Евгению Копатько.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.
«Принять в гражданство Российской Федерации Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года на Украине», - говорится, в частности, в документе.
Компания Research & Branding Group основана в 2005 году, специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время