Обвинения сети ресторанов «Мафия» в смерти женщины из-за суши – безосновательны. Гибель Ольги Подкопаевой, которая скончалась после ужина, произошла из-за утечки угарного газа.

Об этом TodayNews сообщили в компании «Киевгаз», управлении №7 Шевченковского района столицы.

«Ремонтные работы проводятся у нас постоянно», - подтвердили в диспетчерской компании.

При этом один из начальников департамента технического обеспечения «Киевгаза», отказавшийся представиться, сообщил, что «был в отпуске в этот период», поэтому не может подтвердить проведение ремонтных работ, а тем более утечку газа по улице Кирилло-Мефодиевская, дом 7, где и произошла трагедия.

Как ранее сообщили СМИ, в ночь с 20 на 21 апреля женщины ели суши, которые заказали в «Мафии». После этого Юлия оказалась в реанимации, а Ольга умерла. Полиция открыла уголовное производство, а санврачи провели проверку продуктов и помещений ресторана, откуда доставлялся заказ.

По состоянию на вечер 25 апреля главные анализы были сделаны. Так, главный санитарный врач Киева Олег Рубан подтвердил прессе версию о непричастности сети ресторанов «Мафия» к трагическому инциденту. Поскольку результаты анализа на содержание бутолотоксинов, которые могут вызвать смертельное отравление, отрицательные. В продуктах ресторана также не обнаружено солей тяжелых металлов в той концентрации, которая может вызвать шоковую реакцию организма.

«Связи между субъектами отравления и заведением, которое предоставляло услуги питания, нет», - сказал Олег Рубан.

Сам ресторан также разместил на своей сайте официальное сообщение о том, что в его продуктах и помещениях опасности нет.

«Мы предоставили все материалы проб воды, смывов с поверхностей, сырья и образцы готовой продукции. Наша компания предоставила все максимально открыто и способствовали проведению расследования. Полученные результаты исследований СЭС показали, что все санитарно-гигиеничные нормы соблюдены. Акт прилагаем», - идет речь в официальном сообщении.

В СЭС города Киева TodayNews также подтвердили, что в день трагедии и по сей день «не поступало ни одного обращения с жалобами на ресторан. Если бы у СЭС были факты, подтверждающие массовое отравление, то нами были бы предприняты срочные радикальные меры», - подчеркнули чиновники.

В данном же случае пострадали только два человека за очень короткий срок, с выраженными симптомами отравления угарным газом.

«Каких-либо других случаев отравлений не зафиксировано», - добавили в СЭС.

По версии ресторана, подруги действительно отравились газом.

«Факт отравления угарным газом установили представители скорой помощи, полиции и судмедэксперты», - пишется на сайте mafia.ua.

Это же подтверждают жильцы и сам факт отключения дома от газоснабжения сразу же после трагедии.

Так, жители дома утверждают, что еще на Пасху «чувствовался запах газа», - рассказывает Галина из второй квартиры.