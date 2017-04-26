Старшая дочь президента России Владимира Путина – Мария, продает свой пентхаус в Нидерландах, из которого сбежала после катастрофы малайзийского «Боинга», сообщает УНИАН, ссылаясь на Quotenet.nl.

В то же время издание отмечает, что пока неизвестно, почему квартира выставлена на продажу. Площадь жилья составляет 700 кв. м., а ее стоимость – 2,9 млн евро.

Ранее агентство Reuters опубликовало расследование, из которого следует, что дочь Путина Катерина Тихонова владеет состоянием в миллиарды долларов.