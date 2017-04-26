также в разделеПолитика
МИД Украины: Россия использует Аграмунта для дискредитации ПАСЕ 63
От Аграмунта требуют заявление об отставке до визита в ПАСЕ короля Испании 25
Арьев: Президент ПАСЕ держится за кресло 33
Лукашенко пообещал, что Беларусь не втянут в войну против Украины 127
Порошенко: Двери Европы для Украины открыты 1642
Послы ЕС поддержали предоставление Украине безвиза 161
САП: Ляшко во время допроса обзывал детективов нецензурными словами 130
ЦИК принял к рассмотрению документы по референдуму о запрете продажи земли 36
Послы ЕС утвердят безвиз для Украины без обсуждения 92
Геращенко требует отозвать докладчика по Украине в ПАСЕ 153
Геращенко: Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку 192
Ляшко 4 часа допрашивали в НАБУ «обо всем на свете» 107
Порошенко и Лукашенко встретятся в Чернобыле, а потом поедут в Беларусь 51
Ляшко пришел на допрос в НАБУ 56
Трамп планирует существенно сократить помощь Украине 146
Порошенко назначил уполномоченного по контролю за СБУ 83
Гройсман проехался в метро 155
У Минюста есть план на случай отказа РФ выполнять решение суда ООН 111

Во время рабочего визита в Республику Беларусь Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил Свято-Михайловскую церковь.

Как сообщает пресс-служба Главы Украинского государства, президенты помолились за мир и благоденствие украинского и белорусского народов.

Молитву отправил настоятель Свято-Михайловской церкви игумен Алексей. Он назвал встречу глав государств знаковым событием и подарил президентам иконы «Тайная вечеря», как символ единства и согласия христиан.

Порошенко подарил игумену Алексею икону «Чернобыльский Спас» и напомнил о событиях 31-й давности и отметил, что тогда благодаря милости Божьей удалось преодолеть последствия Чернобыльской катастрофы.

Президент Украины также пообщался с местными жителями, поблагодарил за теплый прием на белорусской земле и отметил, что украинский и белорусский народы совершенно уникальные в своем гостеприимстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года