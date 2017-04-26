Во время рабочего визита в Республику Беларусь Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил Свято-Михайловскую церковь.
Как сообщает пресс-служба Главы Украинского государства, президенты помолились за мир и благоденствие украинского и белорусского народов.
Молитву отправил настоятель Свято-Михайловской церкви игумен Алексей. Он назвал встречу глав государств знаковым событием и подарил президентам иконы «Тайная вечеря», как символ единства и согласия христиан.
Порошенко подарил игумену Алексею икону «Чернобыльский Спас» и напомнил о событиях 31-й давности и отметил, что тогда благодаря милости Божьей удалось преодолеть последствия Чернобыльской катастрофы.
Президент Украины также пообщался с местными жителями, поблагодарил за теплый прием на белорусской земле и отметил, что украинский и белорусский народы совершенно уникальные в своем гостеприимстве.
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