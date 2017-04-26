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На ближайшие пять дней – с 26 по 30 апреля – в Киеве подано рекордное количество заявлений на бракосочетание. Об этом сообщил начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко со ссылкой на данные органов регистрации актов гражданского состояния, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

Количество заключенных браков в эти дни почти в 1,5-2,5 раза превысит средние показатели за аналогичные периоды.

На этой неделе в Киеве должны пожениться более тысячи пар, это в три раза больше, чем в любую другую неделю этого месяца. Причем молодожены спешат в ЗАГС даже в будние дни. 

В сообщении пресс-службы отмечается, что в мае количество браков всегда снижается почти вдвое, поскольку согласно народному поверью этот месяц неблагоприятен для свадеб.
ForUm

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