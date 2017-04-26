Уровень коррупции в Украине очень высокий, и на протяжении последних 10 лет не наблюдается никакого улучшения относительно этой проблемы. Об этом говорится в исследовании, размещенном на сайте представительства Международного валютного фонда в Украине.

«Уровень коррупции в Украине очень высок. Это может серьезно подорвать перспективы экономического роста, поскольку создает, среди прочего, препятствия для частных инвестиций. Снижение уровня коррупции является крайне важным для ускорения процесса экономического сближения с другими европейскими странами... Украинской властью в последнее время был внедрен ряд важных мер в соответствии с этими лучшими методиками. Украина, однако, сталкивается с целым рядом специфических проблем, среди которых концентрация политической и экономической власти у небольшой группы лиц, которые могут препятствовать внедрению эффективных мер по борьбе с коррупцией», - отмечается в исследовании.

По данным МВФ, все источники данных свидетельствуют о том, что Украина сталкивается с высоким уровнем коррупции. «Все показатели: индекс ICRG (Агентства международной оценки риска стран. - Ред.), индекс восприятия коррупции, индикатор контроля за коррупцией и данные опроса предприятий – подтверждают, что коррупция является гораздо более укоренившейся в Украине, чем в других странах с низким и средним уровнем дохода. Разрыв еще более удручающий при сравнении Украины со странами ЦСПСЕ и, особенно, со странами ЕС. Все источники данных указывают на достаточно последовательную картину, что подтверждает серьезность проблемы коррупции в Украине», - говорится в исследовании, сообщает Укринформ.

В МВФ также утверждают, что коррупция распространена во всех регионах Украины за исключением Западной Украины: «Коррупция широко распространена на большей части страны, особенно сложная ситуация в городе Киеве. Зато, как оказывается, компании, расположенные на западе, имеют дело с более низким уровнем коррупции, несмотря на то, что 65,8% из них до сих пор считают коррупцию одной из основных преград для ведения бизнеса».

Как подчеркнули в Международном валютном фонде, в том, что касается эволюции коррупции во времени, последние 10 лет в Украине не наблюдается никакого улучшения ситуации. «За последние 10 лет коррупция уменьшилась в странах, которые теперь относятся к Европейскому Союзу (ЕС-28), а также в странах ЦСПСЕ. А в Украине, наоборот, не произошло никакого улучшения – индикатор ICRG фактически свидетельствует об ухудшении проблемы коррупции в 2012 году», - говорится в исследовании.

В МВФ также отметили, что высокий уровень коррупции в Украине является существенным препятствием для развития бизнеса. Если в 2013 году, по данным Отчета о глобальной конкурентоспособности, коррупция была на втором месте среди основных препятствий для развития бизнеса в Украине, то по данным за 2016 год она оказалась на первом.

Как ранее сообщал ForUm, по данным международного исследования, проведенного и опубликованного агентством Ernst&Young, Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в сфере бизнеса среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки за два года.