Кабинет Министров во второй раз не смог рассмотреть проект доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2016 году. Докладчик – глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак – не явилась на заседание правительства, сообщает Украинская правда.

«Не прийти, не доложить второй раз, это ... вы меня извините», - возмутился премьер-министр Володмир Гройсман.

В свою очередь министр юстиции Павел Петренко отметил, что в адрес правительства поступило несколько обращений по проверке деятельности членов НАПК.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил также, что сама Корчак попросила Кабмин провести служебное расследование деятельности ее заместителя Руслана Радецкого и члена НАПК Руслана Рябошапки.

«В течение последних двух месяцев члены НАПК не смогли проверить 24 человека... А у них еще обязанность проверить 800 тыс. деклараций. Очевидно, в таком формате и с этим составом вряд ли это будет эффективно. Поэтому надо прекращать эту проблему, вносить изменения в закон и формировать через публичный конкурс новый состав, который будет выполнять свои обязанности», - подчеркнул министр юстиции.

На заседании 12 апреля Гройсман потроллил Корчак: «Не пришла. Видимо, премию себе отрабатывает».

Напомним, в конце марта премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства посоветовал руководству НАПК написать заявления об отставке.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство.

12 апреля Корчак заявила, что готова уйти со своей должности.