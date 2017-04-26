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Перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета в районе полигона Телемба в Бурятии, оба летчика катапультировались. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», - говорится в сообщении ведомства. 

В Минобороны уточнили, что оба пилота упавшего МиГ-31 эвакуированы с места происшествия, их жизням и здоровью ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

«Самолет упал на полигоне в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении военного ведомства.
ForUm

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