Сотрудники Государственной пограничной службы совместно с представителями Службы безопасности задержали гражданина Украины, который причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, члена незаконных вооруженных формирований, который пытался скрыться от преследований своих бывших «собратьев», обнаружили в КПВВ «Новотроицкое».

«45-летний гражданин пытался пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда в пешем порядке. В ходе фильтрационных мероприятий мужчина сообщил, что проходил службу в составе незаконных вооруженных формирований на востоке нашего государства в течение 2015-2016 годов. В прошлом году он уволился из рядов разведывательного подразделения незаконного вооруженного формирования из-за конфликта с руководством. На подконтрольную территорию намеревался попасть с целью укрытия от преследований бывших «побратимов» и для дальнейшего трудоустройства. Сейчас продолжаются фильтрационные мероприятия», – сказанов сообщении.

В Нацполицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст.260 УК (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).