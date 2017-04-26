также в разделеОбщество
СБУ разоблачила 8 компаний, использовавших российские шпионские программы 6
Украинцы получат компенсацию за экономию субсидий до сентября 7
Луценко: Российский табачный монополист уплатил в госбюджет 300 миллионов штрафа 14
Порошенко одобрил изменения в ПДД 13
САП обжаловала меру пресечения Мартыненко 11
Киев просит усилить давление на Москву из-за приговора Зейтуллаеву 11
Беларусь готова помочь Украине в создании заповедника в Чернобыльской зоне 12
В Крыму заключенный украинец перерезал себе вены 15
Новый саркофаг над ЧАЭС введут в эксплуатацию в ноябре 10
Сущенко оставили за решеткой еще на два месяца 10
СБУ завершила обыск в Dragon Capital 72
Корчак во второй раз не пришла на Кабмин 22
ГПУ подозревает чиновников «Укртрансгаза» в растрате 140 миллионов 21
Гройсман анонсировал «перезагрузку» 9 министерств 50
Ryanair окончательно договорилась с «Борисполем» и «Львовом» 65
Гройсман рассказал, как в Харькове ему пытались надеть розовые очки 128
СБУ проводит обыски в Dragon Capital 139
Джамала вышла замуж 1401

Сотрудники Государственной пограничной службы совместно с представителями Службы безопасности задержали гражданина Украины, который причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, члена незаконных вооруженных формирований, который пытался скрыться от преследований своих бывших «собратьев», обнаружили в КПВВ «Новотроицкое».

«45-летний гражданин пытался пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда в пешем порядке. В ходе фильтрационных мероприятий мужчина сообщил, что проходил службу в составе незаконных вооруженных формирований на востоке нашего государства в течение 2015-2016 годов. В прошлом году он уволился из рядов разведывательного подразделения незаконного вооруженного формирования из-за конфликта с руководством. На подконтрольную территорию намеревался попасть с целью укрытия от преследований бывших «побратимов» и для дальнейшего трудоустройства. Сейчас продолжаются фильтрационные мероприятия», – сказанов сообщении.

В Нацполицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст.260 УК (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

59
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года