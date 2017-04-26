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Генеральная прокуратура просит доступ к документации филиалов ПАО «Укртрансгаз» в рамках расследования растраты в особо крупных размерах. Об этом свидетельствуют два решения Печерского суда Киева от 19 апреля 2017 года.

Согласно материалам дела, генпрокуратура подозревает предприятия «Укртрансгаза» в растрате более 140 млн гривен государственных средств при закупке работ по ремонту зданий и сооружений, а также пунктов измерения расхода газа.

Установлено, что филиалами УМГ «Киевтрансгаз» и УМГ «Черкассытрансгаз» в течение 2016 года проведены ряд госзакупок услуг (ремонт пунктов измерения расхода газа) у компании ООО «Лимик» на общую сумму 90 млн гривен, сообщает РБК-Украина.

В ходе анализа финансовой отчетности предприятий было установлено, что после поступления на счет ООО, часть суммы была перечислена на транзитную компанию «Буднафтогазпром», а оттуда – на фирмы с признаками фиктивности.

Согласно второму решению суда, ГПУ расследует также закупку «Киевтрансгазом» и «Харьковтрансгазом» в течение 2016-2017 годов работ по ремонту зданий и сооружений производственного назначения у компании «Скай Сити Строй» на общую сумму 7,28 млн гривен и компании «Техпромсервис ЛТД» на общую сумму 45 млн гривен. В данном случае, схема вывода средств была аналогичной.

После расчета заказчика с сиполнителем часть денег пошла на счета транзитной «Модуль проект», а оттуда на фиктивные структуры. В обоих случаях суд удовлетворил ходатайство следователей Генпрокуратуры и предоставил им доступ к запрашиваемым документам. 
ForUm

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