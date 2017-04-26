Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявляет, что ответственность за прекращение электроснабжения отдельных районов Луганской области несут РФ и поддерживаемые ею представители ОРЛО, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

В министерстве напомнили, что 7 мая 2015 года Кабинет Министров Украины постановлением № 263 урегулировал деятельность энергопоставщиков на неподконтрольной Украине территории, благодаря чему удалось не прекращать электроснабжение всех категорий потребителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Для отдельных районов Луганской области (ОРЛО) таким поставщиком было определено ООО «Луганское энергетическое объединение».

Также отмечается, что в июле 2016 года представители ОРЛО присвоили имущество определенного правительством энергопоставщика на неподконтрольной территории, а усилия украинской стороны в Трехсторонней контактной группе в Минске достичь договоренностей по восстановлению контроля над распределительными сетями и возвращению их в правовое поле Украины, были заблокированы.

«Следующим шагом со стороны ОРЛО при поддержке РФ зимой 2017 года стало блокирование поставок угля с неподконтрольной территории на Луганскую тепловую электростанцию ​​в Счастье. В конце января был взорван путь на перегоне Сентяновка-Шипилов на территории, которая не контролируются украинским правительством. В марте 2017 года на территории ОРЛО были захвачен предприятия, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии, и которые работали по законодательству Украины. В результате захвата правоотношения с такими предприятиями стали невозможными, в том числе и по поставкам им электроэнергии, поскольку их деятельность вышла за пределы правового поля Украины», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что 24 апреля 2017 года вооруженные люди заняли электрическую подстанцию ​​«Михайловка» на неподконтрольной территории, где работает персонал, подчиненный НЭК «Укрэнерго», и заставили работников отключить две линии от Счастьенской ТЭС на п/с «Юбилейная» и п/с «Лисичанская», расположенных на подконтрольной территории.

«Следует отметить, что поскольку потребители с неподконтрольной территории перестали осуществлять расчеты за электроэнергию, возникли значительные долги за ее поставки. В таких условиях Украина была вынуждена остановить поставки электроэнергии в отдельные районы Луганской области, о чем предупреждала заранее, предоставляя возможность осуществить соответствующие подготовительные мероприятия», – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по требованию ГП «Энергорынок» Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в связи с задолженностью за услуги электроснабжения в размере 6 млрд грн согласовало полное прекращение разницы перетоков электрической энергии на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области с полуночи 25 апреля.

В ответ «ЛНР» в 01:05 25 апреля обесточила населенные пункты на подконтрольной Украине территории. В 17:00 в тот же день электроснабжение сел было восстановлено.

После этого правительство РФ решило поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганскую области.

В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина возобновит поставку электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области в случае погашения долга.