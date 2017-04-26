также в разделеСтолица
К «Евровидению» в Киеве обустроят 5 фан-зон 17
В Киеве произошла стрельба: три человека в больнице 86
К «Евровидению» Арку дружбы народов превратят в радугу 99
В Киеве запустят речной трамвай 31
ГПУ подозревает полицейских в «крышевании» банды, отбирающей квартиры у киевлян 118
Кличко уволил директора транспортного департамента КГГА 32
Киевсовет дополнительно выделил на «Евровидение» 25 миллионов 30
Высший хозсуд оставил под арестом счета столичного метрополитена 10
Украденный из библиотеки Вернадского «Апостол» найден 78
Взрывчатку на станции метро «Героев Днепра» не обнаружили 26
Станцию метро «Героев Днепра» закрыли из-за сообщения о минировании 36
Под Киевом от пьяной компании снова пострадал полицейский 33
В пяти районах Киева снова отключат горячую воду 45
Директор института психологии погорел на взятке 72
На «Евровидение» будут пропускать через металлодетекторы и с паспортами 19
В Киеве задержали «вора в законе» 58
Дарницкий и Днепровский районы Киева могут остаться без горячей воды 37
В Киеве снова состоится Марш равенства 37

На территории детского сада в Киеве взорвался неизвестный предмет, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Около 09:00 в Деснянское управление полиции позвонил охранник детского сада на проспекте Владимира Маяковского и сообщил, что на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв», говорится в сообщении.

Правоохранители сразу выехали на место происшествия. В ходе проверки установлено, что в 08:50 мама вела в сад шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии когда мальчик бросил его оземь, прогремел взрыв.

В результате инцидента никто не пострадал, осталось повреждение на асфальте.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Сейчас с мальчиком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года