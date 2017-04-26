На территории детского сада в Киеве взорвался неизвестный предмет, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Около 09:00 в Деснянское управление полиции позвонил охранник детского сада на проспекте Владимира Маяковского и сообщил, что на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв», говорится в сообщении.

Правоохранители сразу выехали на место происшествия. В ходе проверки установлено, что в 08:50 мама вела в сад шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии когда мальчик бросил его оземь, прогремел взрыв.

В результате инцидента никто не пострадал, осталось повреждение на асфальте.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Сейчас с мальчиком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские.