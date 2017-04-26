Так называемый «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением от 24 апреля запретил капитальное строительство в восьми городах и шести районах региона до проверки разрешительной документации архитектурным градостроительным советом.

Действие распоряжения касается городских округов Алушты, Евпатории, Керчи, Судака, Сак, Феодосии, Ялты, Симферополя, а также Бахчисарайского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского и Черноморского районов, сообщает Lenta.ru.

Запрет на строительство и реконструкцию капитальных объектов будет действовать до января 2018 года. Вместе с тем ограничения не распространяются на объекты, строительство которых ведется с привлечением средств из федерального, республиканского и местных бюджетов.

Кроме того, Аксенов поручил службе строительного надзора Крыма приостановить до 1 января 2018 года регистрацию документов по строительству. Исключения сделано для объектов с государственным финансированием.