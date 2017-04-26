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Генеральная прокуратура Украины начала расследование по факту убийства художника ОУН и УПА Нила Хасевича сотрудником органов госбезопасности СССР Борисом Стекляром. Об этом сообщили в Национальном центре правозащиты, который инициировал расследование.

«Дело уникальное и не имеет аналогов в Украине. Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастный получит приговор», - отмптил представитель Центра Денис Полищук, сообщает «Историческая правда».

Как известно, капитан (ныне - полковник в отставке) Борис Стекляр руководил операцией МГБ по поиску и уничтожению подпольного художника, члена рефрентуры пропаганды Волынского краевого провода ОУН Нила Хасевича в 1952 году. Стекляр лично бросил гранату в бункер, где скрывался Хасевич и другие оуновцы.

5 августа 2016 в Ривненском окружном административном суде состоялось рассмотрение иска Бориса Стекляра к Управлению СБУ в Ривненской области.

В своем иске полковник КГБ Стекляр вопреки Закону Украины «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов» просил суд обязать Управление СБУ в Ривненской области не предоставлять его личное дело № 2095 для ознакомления.

На само заседание истец не явился, однако обратился в суд с заявлением оставить его дело без рассмотрения.

Борис Стекляр на Дне Победы в Киеве

В НЦП напоминают, что в странах Центрально-Восточной Европы были подобные случаи, когда офицеров коммунистических спецслужб привлекли за преступления, совершенные ими во время пребывания на службе.
ForUm

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