Во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве будет обустроено пять фан-зон. Об этом сообщила директор департамента культуры Киевской городской администрации Диана Попова, передает «5 канал».
Они будут работать с 30 апреля.
Крупнейшие фан-зоны оборудуют на Софийской площади и Крещатике. Там планируют провести 11 концертов украинских коллективов. В частности, на Софийской площади организаторы оставят для туристов и 100 лучших писанок с пасхального фестиваля.
В фан-зоне возле Национальной оперетты посетителей ждут театральные фестивали. Также организаторы подготовили фан-зону для раненых бойцов АТО: ее обустроят неподалеку военного госпиталя – возле музея «Крепость».
Еще две фан-зоны разместят на Почтовой и Троицкой площадях. Там состоится фестиваль украинской ретроспективы.
Вход на все фан-зоны свободный. Все посетители должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
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