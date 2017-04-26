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Во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве будет обустроено пять фан-зон. Об этом сообщила директор департамента культуры Киевской городской администрации Диана Попова, передает «5 канал».

Они будут работать с 30 апреля.

Крупнейшие фан-зоны оборудуют на Софийской площади и Крещатике. Там планируют провести 11 концертов украинских коллективов. В частности, на Софийской площади организаторы оставят для туристов и 100 лучших писанок с пасхального фестиваля.

В фан-зоне возле Национальной оперетты посетителей ждут театральные фестивали. Также организаторы подготовили фан-зону для раненых бойцов АТО: ее обустроят неподалеку военного госпиталя – возле музея «Крепость».

Еще две фан-зоны разместят на Почтовой и Троицкой площадях. Там состоится фестиваль украинской ретроспективы.

Вход на все фан-зоны свободный. Все посетители должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
ForUm

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